¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤ò´µ¼Ô¤¬ÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ø¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬¹ç°Õ
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤ä¸úÇ½¤¬»÷¤¿¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤òÄÉ²ÃÉéÃ´¤È¤·¤Æµá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Î¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Î´µ¼ÔÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤òÄÉ²ÃÉéÃ´¤È¤·¤Æµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¼¾ÉÛ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¤Ê¤É¤ª¤è¤½1100ÉÊÌÜ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤äÄã½êÆÀ¼Ô¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤¬Äê¤á¤¿´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤»¤º¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·Ìô¶É¤ÇÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥£¥ë½èÊýäµ¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1880²¯±ß¤Î°åÎÅÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£