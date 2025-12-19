¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û´Ø¹ÀºÈ¡¡¡íÅ·¤Î·Ã¤ß¡í¤ÇÆÀ¤¿Àä¹¥ÏÈ¤«¤éÌµÇ°À²¤é¤¹²÷Áö¤ò¡¡
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤Î19Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø¹ÀºÈ¡Ê31¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï11R¤ÇÂç³°¤«¤é3ÈÖ¼ê¤Ë¿Ê½Ð¤â¡¢2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿2ÈÖ¼êÄÉÁö¤Î³ý¸¶Íªµª¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤ÇÂç¤¤¯¸åÂà¡£6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¼ê¤Ë°ú¤¤¤¿ÏÈÈÖÃêÁª¤ÇÉõÅû¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö1¹æÄú¡×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5ÏÈ¢ª6ÏÈ¤È³°ÏÈ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å·¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤òÆÀ¤¿¡£¤¢¤È¤Ï½Å°µ¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤ß¡£
¡¡1st¤«¤éÂ³¤¯Àª¤¤¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¥Ä¥¡¢¤½¤·¤ÆÈ´·²Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ11R¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤ë¡£