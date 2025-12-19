¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¡É»î¹ç¤Ë¡©¡¡¡Ö¸«¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢È¿·â¡×¡Ö¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤â¤³¤³¿ô»î¹çÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤È¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤ÏÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·ë¶É¤Ï3-0¤È°µ¾¡¤·¤¿¡£Âè17Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤«°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤Ä¤¤¤Ë½ç°Ì¤ÏµÕÅ¾¤¹¤ë¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤À¤¬¡¢±Ñ¡Øfootball.london¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤³¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥à¡¦¥«¥ó¥È¥óµ¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈà¤é¤Ë¾¡¤Á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¡¢Èà¤é¤¬È¿·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ÏÎã³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ÏÎý½¬»þ´Ö¤ÎÉÔÂ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ïµ×¡¹¤Ë¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÐÍËÆü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÈèÏ«¤ä²ø²æ¿Í¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤òÌäÂê¤Ê¤¯¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ¤Ó¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÆâÍÆ¤ÎÈ¼¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤³¤³¤¬»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£