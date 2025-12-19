¡ÚÂ®Êó¡Û³ù¤Ç¼óÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²Ì¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡¾®ÃÍ²ìÄ®¤ÎÃË(83)¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÇ§¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¾®ÃÍ²ìÄ®¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò³ù¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢83ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÃÍ²ìÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢Á°ÅÄ ¸øÆ»ÍÆµ¿¼Ô(83)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï19Æü¸áÁ°9»þ10Ê¬º¢¡¢¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤Ç¿ÆÂ²¤Î70ÂåÃËÀ¤Î¼ó¤ò³ù¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Á°ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»¦°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£