¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¡Ù¥é¥¹¥È¤ÏÂç¸ç¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡È¤Û¤Ü¡É¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¡¡¾¾ËÜ¿Í»Öºî»ì¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤È¤È¤â¤Ë4Ç¯9¥ö·î¤ÎÊüÁ÷¤ËËë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§58¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂç¸ç¤Î¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡£Çú¾Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢4Ç¯9¥ö·î¤ÎÊüÁ÷¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó⋯Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀîÅçÌÀ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ ºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹SP¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê±ßÂî¤ËºÂ¤ê¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½ª²ó¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡È¼ò¤ÎÀÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂç¸ç¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡£¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Âç¸ç¤¿¤Á¤¬Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎºÝ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬ºî»ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï10·î31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢10·î24Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬Ä¾Á°¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÀéÄ»¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¿ËÜ¤«¤Ï¤â¤¦¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÅö½é¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç2021Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÈÖÁÈMC¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢MC¤òÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ËÈ´¤Æ¤¡£24Ç¯2·î9Æü¤«¤é¸½ºß¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤ÇÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó⋯Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀîÅçÌÀ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ ºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹SP¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê±ßÂî¤ËºÂ¤ê¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½ª²ó¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡È¼ò¤ÎÀÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎºÝ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬ºî»ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï10·î31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢10·î24Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬Ä¾Á°¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëÀéÄ»¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¿ËÜ¤«¤Ï¤â¤¦¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÅö½é¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç2021Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÈÖÁÈMC¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢MC¤òÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ËÈ´¤Æ¤¡£24Ç¯2·î9Æü¤«¤é¸½ºß¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤ÇÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£