¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¡×¾¾ËÜ¿Í»Öºî»ì¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Ç4Ç¯9¥«·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎÂç¸ç¥È¡¼¥¯¤ÇÄù¤á
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¡ºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹SP¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¡£ºÇ¸å¤ÏMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤¬¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÎ®¤ì¡¢Ìó4Ç¯9¥«·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤¤1»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼òÊÒ¼ê¤Ë°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¡ª¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¤é¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¡£¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢Âç¸ç¤Î¡È°û¤ß²ñ¥È¡¼¥¯¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡É¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é°ìÈÖ¤ï¤í¤¦¤¿¤ó¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Âç¸ç¤¬¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÊì¿Æ¤Î¤ª¤Ê¤é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÁÇËÑ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏToshl¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¡£Æ±¶Ê¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È²Î¼ê¡¦ô¢¸¶·ÉÇ·Ì¾µÁ¤Ç2004Ç¯11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ºî»ì¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ºî¶Ê¤òô¢¸¶¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¡¦»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö4Ç¯9¥«·î¡¢·×218²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡£½Ð±é¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶âÍË¤ÎÌë¤Î¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢TVer¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂç¸ç¤é¤Î²áµî¤ÎÌ¾¾ìÌÌVTR¤âÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Î±ÇÁü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤¬Àº°ìÇÕ¤Î¾¾¤Á¤ã¤óÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤ÎÄù¤á¤Î¶Ê¤Ï¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Ï¿è¤À¤Í¤¨¡£¤¢¤ë¼ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤âOK¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ä¼ºÇÔÃÌ¡¢¿´¤ËÈë¤á¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¾¾ËÜ¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç2021Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¾¾ËÜ¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¤Î24Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÂç¸ç¤¬MC¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯10·î24Æü¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¡£Åö½éÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Âç¸ç¤Ï¶âÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤ËÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¾¾ËÜ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤ç²áµî²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂç¸ç¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¼«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆ±31Æü¤ËÈÖÁÈ¤ÎÇ¯Æâ½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤ËÂç¸ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¢¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£´û¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤Ï°ú¤Â³¤ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£