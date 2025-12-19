¡ÖµÔÂÔ¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì ¤Þ¤ó±ä¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¡×´ôÉì¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇµÔÂÔ¹Ô°Ù Âè»°¼Ô°Ñ¤¬Êó¹ð½ñ
´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖµÔÂÔ¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©¤Ï¡¢ÅÚ´ô»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡Ö¸©Î©¤Ï¤Ê¤ÎÌÚ±ñ¡×¤Î¿¦°÷14¿Í¤¬ÍøÍÑ¼Ô18¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ40·ï¤ÎµÔÂÔ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï19ÆüÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¿¦°÷¤ÎµÔÂÔ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÎÄã¤µ¤ä¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂÎÀ©¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÔÂÔ¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ó±ä¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ê¤ÎÌÚ±ñ¡×¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤äµÔÂÔËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÉô´Æºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£