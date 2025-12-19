Å·¹ÄÊÅ²¼ Ãæ±û¥¢¥¸¥¢4¤«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ì¤¾¤ìº©ÃÌ ÆüËÜ¿ÍÍÞÎ±¼Ô¤ä¿åÌäÂê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î4¤«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢19ÆüÃæ±û¥¢¥¸¥¢5¤«¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅýÎÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤Î¤¦º©ÃÌ¤·¤¿¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ò½ü¤¯¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î4¤«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤è¤½20Ê¬´Öº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ
¸áÁ°¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥ß¥ë¥¸¥è¡¼¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤È¤Îº©ÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¥¢¥é¥ë³¤¤Î¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ºß¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ´³¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÅ²¼¤ÏÀè¤ÎÂçÀï¤Çµì¥½Ï¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÊèÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤¤¤Ä»²ÇÒ¼Ô¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ë¥®¥¹ÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ
Â³¤¤¤ÆÊÅ²¼¤Ï¥¥ë¥®¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥í¥ÕÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤·11·î¤ËÉ×ºÊ¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Èº©ÃÌ¤·µÜÃæ¸á»Á¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º©ÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÊÅ²¼¤ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÈÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Î°§»¢¤ò¸ß¤¤¤ËÅÁ¤¨¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂçÅýÎÎ¤«¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤ËÂÐ¤·½Ë°Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ë¥®¥¹¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÅ²¼¤ÏÂçÅýÎÎ¤ÈÉ¹²Ï¤ÎÍ»²ò¡¢¿å»ñ¸»¤Î³èÍÑ¡¢ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¡¦¿åÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ
¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥é¥Õ¥â¥óÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¥È¥ë¥³¤Ç¤ÎÂè5²óÀ¤³¦¿å¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç²ñ¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£
ÊÅ²¼¤¬ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤äÉ¹²Ï¤ÎÍ»²ò¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¶áÇ¯¤Ï¿å¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ¸»³èÍÑ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥óÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤Ï¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ù¥ë¥Ç¥£¥à¥Ï¥á¥É¥ÕÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Èº£Ç¯4·î¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢2ÅÙ²ñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Ïº£Ç¯2²ó¤â²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤¬Áá´ü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·ÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÅ²¼¤¬¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇÆüËÜ¸ì¶µ°é¤¬À¹¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÇ¯¡¹ÆüËÜ¸ì¤ÎÍú½¤¼Ô¤¬Áý¤¨ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¿Í¡¹¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£