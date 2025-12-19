³¤ÆîÉõ´Ø±¿±Ä³«»Ï¸åÂè1¿Ø¤È¤Ê¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í½¢Ï«µö²Ä¾Ú¡×¤È¡ÖµïÎ±µö²Ä¾Ú¡×¤¬È¯¹Ô¡½Ãæ¹ñ
³¤ÆîÅçÁ´Åç¤ò´ØÀÇ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡ÖÉõ´Ø±¿±Ä¡×¤¬18Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¸áÁ°¡¢SAUDKHAN¤µ¤ó¤ò´Þ¤à³°¹ñ¿Í5¿Í¤¬ÍÎ±º·ÐºÑ³«È¯¶è¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í½¢Ï«µö²Ä¾Ú¡×¤È¡ÖµïÎ±µö²Ä¾Ú¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£SAUDKHAN¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤Ï¤È¤Æ¤â¿×Â®¡£15Æü¤Ë¿½ÀÁ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢º£Æüµö²Ä¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
SAUDKHAN¤µ¤ó¤Ï³¤ÆîÀ¾ÉôÃæ¿´ÉÂ±¡¤Î·ÁÀ®³°²Ê¡¦²Ð½ý²Ê¤Î³°¹ñ¿Í¸¦½¤°å¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¸¦½¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½¢Ï«µö²Ä¾Ú¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡£³¤ÆîÅçÁ´Åç¤ò´ØÀÇ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡ØÉõ´Ø±¿±Ä¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÍÎ±º¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖµïÎ±µö²Ä¾Ú¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤¦1¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¡¦MUHMMADABBAS¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡£³¤Æî¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³¤Æî¾Ê¤Î儋½£»Ô¹ñºÝ¿Íºà¥ï¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËü³¤ÍÆ¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ï¥¤¥í¥ó¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅö»Ô¤Î³°¹ñ¿Í¤Î¡Ø³°¹ñ¿Í½¢Ï«µö²Ä¾Ú¡Ù¤È¡ØµïÎ±µö²Ä¾Ú¡Ù¤Î¿³ºº¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ40¡óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É11¥«¹ñ¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¶È¤·¡¢¤³¤³¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñÀÒ¤Î¿Íºà¤Ë¡¢À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¡¢½¢Ï«µö²Ä¾Ú¡¢µïÎ±µö²Ä¾Ú¤Î¿½ÀÁ¡¢¸½ÃÏ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÀ¸³è¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë