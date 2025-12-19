¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï12·î19Æü¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç³«¤«¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ËÎÎÅÚÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ï2024Ç¯6·î¤ËÄó¼¨¤·¤¿¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ê¶Áè¤Îº¬¸»¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Ê¶Áè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ°Àþ¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Þ¥ó¡ÊLyman¡Ë¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¥í¥·¥¢·³¤¬¾¸°®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î50¡ó¤ÎÃÏ°è¤Ï´û¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë