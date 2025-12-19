漫画家・あだち充さん（74）が、漫画家生活と作品を振り返る展示会『ー画業55周年記念ー あだち充展』を開催。開催前となる18日には、あだち充さんと声優の日郄のり子さん（63）がスペシャル対談を行い、あだちさんが執筆での変化に対する意識を明かしました。

現在も漫画『MIX』を連載しているあだちさん。長く執筆していくなかで、時代の変化とともに“漫画も変化したこと・しなかったこと”を聞かれると、「高校野球に関しても、環境はどんどん変わってるし、ルールも変わってっちゃうんですけど。基本的に日常生活でやってます、うちの漫画は」と回答。

さらに「好きになった女の子の行動とか気になったり、その子が言った一言が、それで眠れなくなったりとかいう感情。たぶんそんなには昔から変わらないだろうと思うので。あまり時代の流れとか意識しちゃうと本当に書けなくなっちゃうので」と、いつの時代でも変わらない描写を心がけていることを明かしました。

また「自分の高校時代を懐かしみながら、少しずつ新しい部分も入れないといけないので。スマホとか出てきちゃったんで、もうこれは避けられないんで。非常にやりにくかったんですけど、少しはリニューアルしてるのかなと思いますけども。根本的には変わらないです」と、スマホの普及に苦戦しつつも、“変わらない”という一貫した姿勢を見せました。

そんな中、“変化したことはあるか？”と聞かれ、一瞬困ったように考えた、あだちさんは一言で「年を取りました、本当に」とこぼしました。これに日郄さんも「なるほど、作品ではなくて先生の変化ですね」と返し、会場は笑いで包まれました。