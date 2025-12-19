²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤È¤Îº¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»ØÅ¦¡¢°¤ÉðÑî¡Öº¹¤òËä¤á¤Þ¤¹¡ª¡×ÆüËÜ¤Î¸Î¶¿¤ÇÀÀ¤¦¡ÚÂçÁêËÐ¡Û
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¡¦Åß½ä¶È¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ËëÆâ°¤ÉðÑî¡Ê£²£µ¡Ë¡á°¤Éð¾¾¡á¤¬¡ÈÆüËÜ¤Î¸Î¶¿¡É¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î°°µÖ¹â¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÁêËÐÎ±³Ø¤·¡¢ÆüÂÎÂç¤ò·Ð¤ÆÆþÌç¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ò½¸¤á¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½ä¶È»þ¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÉ¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤é¤Ë»ÙÅÙÉô²°¤òË¬¤Í¤é¤ì¡¢ºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏËëÆâ¤ËÄêÃå¤·¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Ï£²¾ì½ê¤Î¤ß¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿»°Ìò¤Ï±ó¤¤¡£¡È¤´ÅöÃÏÎÏ»Î¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤À¤Ã¤¿ÆüÂÎÂç»þÂå¤Ë¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤È¤Îº¹¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÚÉ¶¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤Ïº¹¤òËä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Âç´ï¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£