¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»ÔÀÐÃì¥È¥¥¥Á¥ãÂ²¼«¼£¸©Îä¿åÄÃ¤Ï¸ÐËÌ¾Ê¤È¤Î¶¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÉðÎÍ»³Ì®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê¿¶ÑÉ¸¹âÌó1400¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¹ÎÓÎ¨85¡ó¤Î¼«Á³»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îä¿åÄÃ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈG50ÞöÞá¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê¾å³¤¡Ý½Å·Ä¡Ë¤Ø¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ñ¸÷¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Í»¹çÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£À±¶õ¾®²°¤ä¿¹ÎÓËÜ²°¡¢Í»ÀÁÇÊâÆ»¤Ê¤É¤òÀß¤±¤¿¡ÖÎä¿åÉ÷Ã«¥ì¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥ó¥×¾ì¡×¤òÀ°È÷¤·¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ëÌ±½É¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¤ËÎÐ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£