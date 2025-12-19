À¾Ìî¥«¥Ê¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾¶Ê¤â¥«¥Ð¡¼
²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬12·î17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ø¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ12Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£18Æü¤Ï¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡¢¡ØBest Friend¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ ¥ï¥à¡ª ¤Î¡ØLast Christmas¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Á´23¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥å¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¤ÎÀÖ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ä¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ÎË¹»Ò¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Á´Éô¤Ç7¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¡¢²ÎÀ¼°Ê³°¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î2¶ÊÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¶Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¥±¥ó¥«¤Î1¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¿·¶Ê¡Ø·¯¤Î¤»¤¤¡Ù¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£