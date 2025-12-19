¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¨²ñ¡¢ÅÒÇîÉÔÀµÁàºî¤ÎMFÃÉºêÎµ¹¦¤Ë7Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇîÉÔÀµÁàºî¤ÇÈ³¶âÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿MFÃÉºêÎµ¹¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê2025Ç¯6·î1Æü¤«¤é7Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÉºê¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Ç2ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÍ¥¾¡¡£Â´¶È¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÊ¿»³Í¦ÂÀ¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¸Î°Õ¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¤¿ÍÆµ¿¤Çºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¸½ÃÏºÛÈ½½ê¤«¤éÈ³¶â5000¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë(Ìó47Ëü±ß)¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÉºê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂàÃÄºÑ¤ß¡£¹ë¶¨²ñ¤ÏÊ¿»³¤Ë¤âÆ±¤¸½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾»á¤È¤â½èÊ¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
