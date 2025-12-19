EU¼óÇ¾²ñµÄ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç ¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º³èÍÑ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤º¡¡Ìó16Ãû±ß¼ÚÆþ¤·Í»»ñ¤Ø
EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
EU¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º900²¯¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½16Ãû±ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤òÊÝ´É¤¹¤ë´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬¡Ö¥í¥·¥¢¤«¤éÂ»³²Çå½þÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
EU¡¡¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹
¡Ö²æ¡¹¤Ï³§¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¸øÀµ¤Ç±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÆü¤ÎµÄÏÀ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤¿¡×
EU¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ°Æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÆ±¤¸¤ª¤è¤½16Ãû±ß¤òEU¤ÎÍ½»»¤òÃ´ÊÝ¤Ë¼Ú¤êÆþ¤ì¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÌµÍø»Ò¤ÇÍ»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
EU¤Î¥³¥¹¥¿ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
