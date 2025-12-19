ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¤ÇÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1¿Í»àË´¡¢8¿Í¤±¤¬¡¡ÃË¤ÏÉ´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´
19ÆüÍ¼Êý¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»ÔÆâ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢ÃË¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1¿Í¤¬»àË´¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÏÉÕ¶á¤ÎÉ´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼Å´ÂæËÌ±Ø¹½Æâ¤ÇÃË¤¬È¯±ìÅû¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åÃË¤ÏÃæ»³±Ø¤È¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¿Í¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢É´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤êÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿ÃË¤Ï27ºÐ¤ÇÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç»È´Û¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂæËÌ»ÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤Ïµ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢·ÙÈ÷¤Î³ÈÂç¤ä¥Ç¥Þ¤Ê¤É¤ò³È»¶¤·¤Ê¤¤¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£