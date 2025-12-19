°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹½¢Ç¤¤Ç²£ÉÍ±Ø¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¡ß¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤¬¥³¥é¥Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡ÛÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤¬12·î19Æü¡¢²£ÉÍ±Ø¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿DMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¤È¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤Ë¤è¤ëº¾µ½ËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢·Ù»¡À©Éþ¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤È¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë·Á¤Ç¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤ÏMC¤è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÇÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¸½¾õ¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤á¤è¤¦¡ª¡ª¹ñºÝÅÅÏÃº¾µ½¡ô¤ß¤ó¤È¤á¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤ÎÍøÍÑµÙ»ß¤¬Èï³²ËÉ»ß¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¸ÍÉô½ð½ðÄ¹¡¦½Å²¬¹¯Æó»á¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡ËÜÉôÀ¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²ÝÄ¹¡¦Âç·¦ÂÀÏº»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢º¾µ½ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¬¥ë¤¯¤ó¤È¥ê¥ê¥Ý¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢DMM TV¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¤è¤ê¼ç±é¤Î¥í¥±¥Þ¥µ¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£±ÑÌÀ¤ÈÂ®¿åË®¸÷Ìò¤ÎËÜµÜÂÙÉ÷¤¬ÅÐ¾ì¡£ºîÃæ¤Ç¤Î¥ä¥¯¥¶¤ÎÌòÊÁ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÜµÜ¤Ë¸ÍÉô½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤¬°Ñ¾ü¤µ¤ì¡¢½Å²¬½ðÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ÍÉô½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿ËÜµÜ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò³è¤«¤·¤ÆÈÈºáËÉ»ß¤ËÌ³¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤È¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÆü½ðÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤¹¤«¤µ¤º°ËÆ£¤Ï¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼´¶¤¬Áý¤·¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÌò¤Ë½ðÄ¹¤é¤·¤¤¿´°Õµ¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÆ£¤¬ÂçÏÂ·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÜµÜ¤Ø²£ÃÇËë¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤âÈäÏª¡£ÂçÏÂ½ðÄ¹¤È¤·¤Æ°ËÆ£¤¬¡¢¸ÍÉô½ðÄ¹¤ÎËÜµÜ¤Ë²£ÃÇËë¤Î°ú·Ñ¤®¼°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤·ÉÎé»Ñ¤Ç·è¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»×¤ï¤º¤Ï¤Ë¤«¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤«¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÈÈºáËÉ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌòÊÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡Ä¡¢º£¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»×¤ï¤ºÅÇÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢°ËÆ£¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜµÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤äÌò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÂÙÉ÷¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂº·É¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢ËÜµÜ¤â°ËÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±é¤¸ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤Ëµï¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÌòÊÁÆ±ÍÍ¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯ºÇ½ªÏÃÇÛ¿®¤ò¹µ¤¨¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°ËÆ£¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ø¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È²È¤Ç¥¤¥Ã¥¸«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÎÎ°è¤ËÃ£¤·¤¿ÃËÆ±»Î¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤å«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó½÷À¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢ËÜµÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤°Êá¤Þ¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤È°ìÆü½ðÄ¹¤é¤·¤¯¿¶Éñ¤¤¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë°ËÆ£¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Ç¯±Û¤·¤ò¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦¤¿¡¼¤·»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×930ËüÉôÆÍÇË¡Ê¢¨ÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä¡×¡£Å¨ÂÐ¤¹¤ëÁÈ»öÌ³½ê¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ö¤Á¤³¤ß¡¢°ÊÍè¡Ö¥í¥±¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤º¼Ô¡¦ÂôÅÄ¥Þ¥µ¥È¥·¡£ËÌ¶å½£¤òÉñÂæ¤Ë¤½¤ó¤Ê½ÐÀ¤¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥É¥ó¥±¥Ä¥ä¥¯¥¶¤Ç¤¢¤ë¥í¥±¥Þ¥µ¤¬ÌäÅúÌµÍÑ¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¤Ë¤Æ2011Ç¯¡Á2019Ç¯¤Þ¤ÇÂè1¾Ï¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂè2¾Ï¤¬¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¤Ë¤Æ¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¼Â¼Ì²½¤È¤·¤Æ4·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¼ç±é¤Î°ËÆ£±é¤¸¤ë¥í¥±¥Þ¥µ¤òÉ®Æ¬¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÆùÂÎ²þÂ¤¤äÊ±Áõ¤Ê¤É¤ÇÃé¼Â¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤ÎÇ®±é¤¬Â¿ÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹½¢Ç¤
¢¡°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È
¢¡°ËÆ£±ÑÌÀ¡õËÜµÜÂÙÉ÷¡¢²£ÉÍ±Ø¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë
¢¡°ËÆ£±ÑÌÀ¼ç±é¡Ö¥É¥ó¥±¥Ä season2¡×
