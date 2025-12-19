「色物は難しい」→ 諦めないで！【しまむらのブルーカーデ】が大人でもイケそう♡

「色物はハードルが高くて、無難な色ばかりを選んでしまいがち」という人注目。【しまむら】のブルーのカーディガンは、コーデが組みやすい上に華やかに仕上がるので、色物に挑戦したい大人世代にぴったりです。ざっくり羽織っても前をしっかり留めて着ても可愛い、【しまむら】のブルーのカーディガンを使ったコーディネート術をご紹介します。

ベロアスカート合わせで季節感たっぷりに

【しまむら】「omi* キモウカーデ」\2,420（税込）

淡いくすみブルーのカーディガンに、ベロア素材のロングスカートを組み合わせた冬らしいコーディネート。ブルー × ブラウンのやわらかで品のある色合わせがおしゃれです。花柄の刺繍デザインが女性らしく、シンプルなブルーのカーディガンとマッチしています。カーディガンの下には、差し色として白のリブキャミソールを着ているのもポイントです。

大人のこなれカジュアルにもぴったり

グレーのチェック柄パンツと、モノトーンのロゴTシャツを合わせた、冬の大人カジュアルコーデ。甘すぎないブルーのカーディガンは、存在感のある厚底シューズや、メタリックなシルバーのトートバッグなど、クールなアイテムとも相性ばっちりです。全体がカジュアルダウンしすぎないよう、カーディガンのジップは上まで締めて、Tシャツのロゴはちらりと見せる程度に。

淡色でまとめたきれいめコーデ

タックの入ったワイドパンツと、ブルーのカーディガンを合わせれば、好印象が狙えるきれいめコーデに。品のある色使いと、高見えする素材感でお仕事コーデにもよさそうです。淡い色同士を組み合わせているので、靴やバッグなどの小物は、はっきりした色味で締めるのがコツ。黒の小物なら、洗練された印象が高まります。キャミ合わせは首周りがすっきりするので、大ぶりのアクセサリーで華やかに見せるのがポイントです。

ワイドデニムパンツでこなれカジュアル

カーディガン × デニムパンツの鉄板コーデは、上下の色味に濃淡をつけて、メリハリを持たせるのがポイント。白のさわやかなロゴTシャツの上からカーディガンをざっくり羽織り、こなれ感を出しているのも、垢抜けて見せるためのコツです。足元にはぽってりとした厚底のスニーカーを合わせ、今っぽいコーデにまとめて。上品なベージュのバッグを持てば、カジュアルながらも大人っぽさときれいめな印象をキープできます。

