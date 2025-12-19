ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤ì¤Ç¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¥ï¥±¡ÖËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow¡¡Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦30¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú3»þ´ÖSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Î¼ê¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤äÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²Î¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎSnow¡¡Man¤È¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£²Î¼êÀ¸³è27Ç¯¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÉÍºê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¡¢¡Öº£¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»×¤¦»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤ò¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÇÈÍðËü¾æ¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¿Ê¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤½¤³ÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤¬Àµ²ò¤Ç²¿¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¡¢¡Ê²Î¤Ï¡Ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇËÅ·¹Ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´Á³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£