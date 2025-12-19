Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¡22Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤È¡ÖêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖEVOLVE¡×¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯5·î¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥É¥¥¥°¥Ã¥É»á¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖEVOLVE¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºä¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤Î¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏEvolve¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼¡¤Ë¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«·è¤á¤¿¤é¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÇ¯¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£