ナンバープレートでかっこいいと思う「中部地方の地名」ランキング！ 2位「富士山（山梨県）」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「中部地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「何でも選べるなら選びたいので」（40代女性／東京都）、「世界でも有名な日本の象徴なのでカッコいい」（40代男性／兵庫県）、「世界遺産を背負っていてかっこいい！」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本の象徴そのものを名乗れる唯一無二の特別感があります」（50代男性／東京都）、「希少価値が高そうで珍しいナンバーだから」（30代女性／埼玉県）、「誰もが知る山の名前でありナンバーワンのイメージが強いから。山梨でなく静岡の方なのは地元だから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：富士山（山梨県）／60票2位は「富士山（山梨県）」ナンバーでした。静岡県と山梨県の一部地域で交付されているご当地ナンバーです（山梨側は富士吉田市、河口湖町、山中湖村など）。デザインプレートには、北斎の浮世絵をアレンジした「赤富士」が大胆に描かれています。世界遺産としての強烈なブランドと、日本の顔としての唯一無二の存在感は圧倒的。単なる地名ではなく、日本一の景観を冠していることが、このナンバーのクールな印象に繋がっているのではないでしょうか。
回答者からは「何でも選べるなら選びたいので」（40代女性／東京都）、「世界でも有名な日本の象徴なのでカッコいい」（40代男性／兵庫県）、「世界遺産を背負っていてかっこいい！」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：富士山（静岡県）／63票堂々の1位に輝いたのは「富士山（静岡県）」でした。山梨県側をわずかな差で抑えて、見事トップの座に。富士山の雄大な姿と、花のデザインが組み合わされたデザインナンバープレートは、老若男女に愛されるものになっています。世界遺産である富士山の名前を冠するナンバープレートは、中部地方の数ある地名の中で最も強いインパクトと魅力を放ち、回答者から「かっこいい」と評価されました。
回答者からは「日本の象徴そのものを名乗れる唯一無二の特別感があります」（50代男性／東京都）、「希少価値が高そうで珍しいナンバーだから」（30代女性／埼玉県）、「誰もが知る山の名前でありナンバーワンのイメージが強いから。山梨でなく静岡の方なのは地元だから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)