「綺麗すぎる…」氷川きよし、圧巻の美脚披露！ 「なんと!!美しい」「ヴィトンがこんなに似合って」
歌手の氷川きよしさんは12月18日、自身のInstagramを更新。タイツ越しの美脚を披露しました。
【写真】氷川きよしの美脚
コメントでは「なになになになに？！！！ 楽しみなんだけど 11時間、超大作！！皆様お疲れ様でした！」「え！かわいい ヴィトンがこんなに似合ってうらやましい〜大好き！」「VUITTONコーデめっちゃ可愛い&cool」「綺麗すぎる…」「なんと!!美しいお人なの ずっと見惚れて目が離せん」「どの衣装も最高に美しい&似合ってる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】氷川きよしの美脚
「どの衣装も最高に美しい&似合ってる」氷川さんは「撮影終了 11時間笑いの絶えない時間 みんなありがとう チーム女子最高よ！LOVE 愛 絆 たずさわるみんな長時間お疲れ様でございました！」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目が全身ショットで、ファーの上着に黒いショートパンツ、ルイ・ヴィトンのタイツを合わせたコーディネートです。ハイセンスなモノグラム柄のタイツは氷川さんの美脚を引き立たせ、格好いい着こなしです。
美脚ショットはほかにも！11月14日にも「わては大阪がめっちゃ好きや！またくるでえー！」とつづり、美脚ショットを公開していた氷川さん。タイトなデニムパンツが、細く長い脚のシルエットを強調しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)