¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¤Ë³«Ëë¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Îò»ËÅªÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡23ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÃåÉ¹¡£¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸«»ö¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤â³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤Ï79.33ÅÀ¡£ISUÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¤âº£µ¨¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÅÀ¡Ê¤½¤Î¸å¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¹¹¿·¡Ë¤Ç¡¢¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤ÎÅçÅÄ¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÅÀ¿ô¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡SP¼ó°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬79.43ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï0.10ÅÀ¡£Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢ÅçÅÄ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï¥·¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀï¤¨¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¡£¡Ö¸ÞÎØÁª¹Í¤ÎÉñÂæ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤òÁè¤¦Áª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¤À¡£²áµî3Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï3¡¢3¡¢2°Ì¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤±¤Ð¡¢03Ç¯¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤ë¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½ÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¾¤ËÅçÅÄ¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2ÏÈÌÜ°Ê¹ß¤Ç3¿Í¤òÀè¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í¾å°Ì2¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÈºäËÜ¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¦½÷»Ò¤Î¸ÞÎØÁª¹Í¾õ¶·¡¡ÆüËÜ¤Ï3ÏÈ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ë2¿Í¤ÏÁí¹çÅª¤ËÁª½Ð¡£Á´ÆüËÜ¤Î2¡¢3°Ì¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾å°Ì2¿Í¡ÊÃæ°æ¡¢ºäËÜ¡Ë¡¢º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ò·è¤á¡¢¾åµ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤ÆÁª¹Í¤«¤éÏ³¤ì¤¿Áª¼ê¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡¢µÈÅÄ¡Ë¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Îº£µ¨¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì3¿Í¡ÊÃæ°æ¡¢ºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÁí¹çÆÀÅÀÊ¿¶Ñ¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤«¤é»Ä¤ë1¿Í¤òÁª¤Ö¡£Ê£¿ô¤Î´ð½à¹àÌÜ¤Ç¼¡ÅÀ¤ÎÅÏÊÕ¡¢½»µÈ¤â¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£