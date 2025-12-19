９人組アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の冠番組、１９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・午後６時半）に、歌手の浜崎あゆみが出演。同局系バラエティーに９年ぶりの登場で、スタッフなしの居酒屋ガチトークを行った。

「売れたと実感した瞬間は？」と問われた浜崎は「家がめっちゃ広くなった時。自分でもちょっと怖かった。とんでもない家に住まされた」と返答。佐久間大介が「何ＬＤＫくらいなんですか？」と尋ねると「ＬＤＫ（部屋数）わかんない」と浜崎。さらに佐久間が「使ってない部屋とかあるんですか？」と問うと「行ったことないフロアとかある。何棟かあるんですよ。まだ行ってないとこもある」と答え、メンバーを驚かせた。

所有する敷地の中に数棟の家があるそうで、行ったことがない棟もあると明かした。２人の息子のために「最近、トランポリンとジャングルジムを買ったんですよ。ちゃんと大きいの、３〜４メートルくらい」と話し、それを庭に置いて一緒に遊んでいると話した。

これを聞いていたラウールは「『部屋数知らない』がかっこよすぎて、今度マネしようと思います」と絶賛。目黒蓮に「実際は？」と問われると「本当は３部屋だけと」と返して笑わせた。