¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¹¥ÏÈÌÜ»Ø¤¹
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤Î19Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd11R¤ÎÀ¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ06¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ1Ãå¡£2ÆüÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë1st12R°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þ·×¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ó¿È¤Î²÷¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤ÎÂ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ï±Ô¤¤¡£º£²Æ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÆÁ»³¡Ë¤òÀ©¤·¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£
¡¡6¹æÄú¤Ç·Þ¤¨¤ë5ÆüÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¥é¥¹¥È12R¤â¡¢±ÔÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥ÏÈ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÁÀ¤¦¡£