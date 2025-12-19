＜無責任な夫婦＞旦那が甥っ子を預かってきたけど外出。帰ってくると思って私も出かけたら激怒された
急な体調不良は、家族にとって一大事です。自分の予定をキャンセルして看病することも多いのではないでしょうか。今回の投稿者さん宅では夫婦の信頼関係と価値観が裏目に出た大事件が起こってしまいました。
『旦那が預かってきた甥っ子を置いて出かけたら、私が怒られました』
現在妊娠中の投稿者さんは、義姉が体調不良になるたびに甥っ子を普段から預かっていました。さてある日、旦那さんが甥っ子を預かってきて「預かってあげてもいい？ 本当にごめん」と言われた投稿者さん。投稿者さんは旦那さんがお世話するものだと思い込んで「大丈夫だよ」と返答しました。その後、旦那さんが何も言わないまま外出。甥っ子ひとりになりましたが、「すぐに帰ってくるだろう」と思い、出かけました。ところが旦那さんは実はこの日仕事に行っており、甥っ子はその間ずっと放置。旦那さんは帰宅後「子どもを置いてどこに行っていた！」と投稿者さんを責めましたが、投稿者さんは「あなたが預かるって言ったでしょ？」と反論。夫婦で口論になってしまいました。幸い甥っ子は無事でしたが、喧嘩は収まらないようです。
『投稿者さんが出かけるのを旦那さんは知ってたんだよね。じゃあ旦那さんは「お出かけはキャンセルして甥っ子の面倒を見るだろ」と勝手に思ってたってこと？ はぁ？ なめすぎでしょ』
『投稿者さんが義姉から頼まれたならまだしも、旦那さんが頼まれたんだから旦那さんだけで謝りに行くべきだね。投稿者さんの予定も聞かずに勝手に預かったんだし』
『旦那にとって投稿者さんが子どもを預かるのは当たり前の認識だったんでしょうね。自分の姉の子どもを預かったときに旦那さんが真っ先に思いついたのが「妻に予定をキャンセルさせて子どもの世話をさせよう」なのは、そりゃショックだわ』
ママたちの批判は、まず旦那さんのあまりに無責任で身勝手な行動に集中しました。旦那さんの行動からすると、投稿者さんの予定を知っていながら「妻が予定をキャンセルして甥っ子の面倒を見るのは当たり前」と勝手に思い込んでいた可能性が高いでしょう。この行動の裏には、旦那さんの「自分の姉の子どもを預かるのは妻の義務」「妻の予定なんて優先度が低い」という、投稿者さんを軽んじる考えがあったと指摘されています。
妊娠中。病気の子を預かるのはリスク？
『感染症リスクのある子どもを、妊娠中の妻に看てもらおうとしていた旦那さんに腹が立つ。もし感染症でおなかの子どもに影響があったらどうするつもりだったんだろうね』
『投稿者さんは妊婦なんだから、母体やおなかの赤ちゃんを危険にさらすリスクがあるから今後は預かることは控えてほしいって、今一度認識を改めてほしいよね』
勝手に甥っ子を預かってきて投稿者さんに丸投げするだけでも十分に非常識です。さらに投稿者さんは妊娠中。甥っ子を丸投げする行為は、投稿者さんやおなかの赤ちゃんへの感染症リスクを完全に無視した、あまりにも身勝手な行動でしょう。
すれ違いがあったとはいえ、子どもをひとりにしてはダメ！！
とはいえ投稿者さんにも悪いところはあったと指摘されたようで……？
『子どもが家にひとりでいるのに出かけたの？ せめて旦那さんが帰ってきてから出るべきだったんじゃない？』
『甥っ子しかいないってわかってるのに出かけちゃうのはおかしいよね。「あなたが預かるんでしょ？ 帰ってきてよ」って旦那さんに電話しないと』
「お世話をするのは旦那であるはず」という思い込みがあったとしても、甥っ子が家でひとりきりになったことに気づいた時点で出かけてしまうのはいかがなものか、と倫理観と危機管理意識が問われました。気づいた時点で旦那さんに連絡を取るなどの行動を起こすことはできたはずです。「すぐに帰ってくるだろう」という楽観的な判断は、生死にかかわる事態を引き起こす要因になりかねません。
ふたりとも無責任。原因は「思い込み」、話し合い不足では？
『お互いもうちょっとハッキリ言葉にしたほうがいいことだらけだと思うよ。夫婦の間で、それぞれ自分に都合よく思い込みすぎ』
『お互い相手がどうにかすると思い込んじゃった経緯はわからなくもない。だけどふたりともこれから親になるんだし、子どもに関することは曖昧なままにしないって覚えておきなよ』
今回のトラブルの根底にあるのは、夫婦間のコミュニケーション不足と、それぞれ自分に都合のよい思い込みだったと指摘されました。お互いに「相手が甥っ子の面倒を見るはず」と思い込んでいた投稿者さん夫婦。そして甥っ子が放置されるという結果を招きました。もし投稿者さん夫婦が事前にもっと話し合っていたら、今回のトラブルは防げたのではないでしょうか。
幸いにも甥っ子は無事でしたが、もし最悪の事態になっていたら投稿者さん夫婦の人生は完全に変わっていたでしょう。今回の騒動はお互いが「相手がどうにかする」と思い込み、「自分の予定」を優先した結果です。子どもを育てる、預かるには責任が伴うもの。決して楽観的に済ませてはいけません。今後は夫婦での話し合いを大切にして、同じようなトラブルが起きないようにしたいですね。