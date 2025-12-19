時代を先取った野心作に反響集まる！

エンジンの排気量が小さいからといって、性能まで控えめとは限らない時代になりました。

環境規制が年々厳しくなる一方で、自動車メーカーは電動技術を巧みに組み合わせ、従来では考えられなかった高性能を実現しています。

【画像】超カッコイイ！ “1.6リッターで800馬力超え”の斬新「“4WD”スポーツカー」です！（30枚以上）

そうした現在の流れを振り返ると、「少し早すぎた未来」を体現していた1台の存在に改めて驚かされます。

そのクルマこそ、ジャガーがかつて世に送り出したコンセプトカー「C-X75」です。このモデルが初めて姿を現したのは2010年のパリ・モーターショーで、のちに2013年にはより現実的なプロトタイプが披露されました。

当時はまだ電動スーパーカーという概念自体が珍しく、多くの来場者に強烈なインパクトを与えたといわれています。

C-X75は、名門レーシングチームの技術部門として知られるウィリアムズ・アドバンスト・エンジニアリングと共同で開発されました。

ジャガーとしては初となるCFRP製モノコックシャシを採用し、徹底した軽量化と高剛性を両立しています。

そのフォルムは未来的でありながらも、後に登場する「Fタイプ」へとつながるジャガーらしいエレガンスを感じさせるものでした。

外観で目を引くのは、上下に開くガルウイングドアや、走行状況に応じて角度が変わるアクティブウイングです。

これらは単なる演出ではなく、高速走行時の安定性を高めるための実用的な装備として設計されていました。

スーパーカーとしての存在感と機能性を高い次元で融合させていた点も、このモデルの魅力です。

最大の特徴は、そのパワートレインにあります。リアに搭載された1.6リッター直列4気筒エンジンは、ターボとスーパーチャージャーを併用するツインチャージャー方式を採用し、1万回転という高回転域で約500馬力を発生しました。

これに前後へ配置された2基の高出力モーターと大容量バッテリーを組み合わせることで、システム全体で850馬力を超える圧倒的な出力を実現しています。

プラグインハイブリッドとしての側面も見逃せません。EV走行のみで約60kmの走行が可能とされ、当時としては非常に低いCO2排出量も公表されていました。

駆動方式は四輪駆動で、素早い変速を可能にする7速オートマチックトランスミッションが組み合わされ、数字の上でもスーパーカー級の性能を誇っていたのです。

しかし、こうした意欲的な計画は世界的な景気後退の影響を受け、量産化には至りませんでした。

最終的に製作されたのはわずかなプロトタイプのみで、C-X75は幻の存在として語られることになります。

それでも、現在の電動スーパーカーの隆盛を見ると、このクルマがいかに先見性に富んでいたかがよく分かります。

ネット上でもC-X75を振り返る声は少なくありません。「今出ていたら確実にヒットしていたと思う」「1.6リッターで850馬力という発想がすごすぎる」「デザインが今見ても全く古くないのが驚き」「量産されなかったのが本当に惜しい」「『Fタイプ』につながるデザインがカッコイイ」「環境と性能を両立しようとした姿勢が先進的」「映画007に出てきた時めっちゃ興奮した」といった意見が並び、このクルマが今なお多くの人の記憶に残っていることを物語っています。

C-X75は市場に出ることはありませんでしたが、ジャガーの挑戦的な精神と、電動化時代の可能性をいち早く示した象徴的な存在だったと言えるでしょう。