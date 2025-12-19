＜運転手の責任！？＞友だちの弟くんは超〜ワガママ！叱ってもニヤニヤするだけで…？【第1話まんが】
私はアキナ（32）。娘のカオリは小学1年生で一人っ子です。今日は幼稚園からの付き合いであるママ友のミサちゃん（31）と、ミサちゃんの娘でカオリと仲よしなスズカちゃん（小学1年生）、そして弟のマコトくん（5）とお出かけの予定。スズカちゃん親子とは何度もお出かけしたり、お互いの家を行き来したりしているのですが、じつは私はマコトくんが苦手です。今日も「旦那さんが家にいるのならマコトくんを預けて来てくれないかな」と思っていました。
今日はカオリが幼稚園のころから仲がいいスズカちゃんとお出かけをします。私もスズカちゃんのママ・ミサちゃんと仲よくさせてもらっていて、お出かけははじめてではありません。スズカちゃんにはマコトくんという弟がいて、今日も3人で一緒にやってきました。
実は、私はマコトくんが苦手です。なぜかと言うと……マコトくんは叱られても反省せずニヤニヤしているし、いつもワガママ放題なのです。小さいうちは仕方がないと思っていたけれど、大きくなっても変わらないので段々としんどくなってきたのです。
スズカちゃんとうちのカオリは仲がいいのですが、私はスズカちゃんの弟のマコトくんが苦手です。
わが家に来てもワガママし放題だし、母であるミサちゃんの言うこともあまり聞きません。
私が叱ったこともありますが、ニヤニヤして面白がっているような様子なんです。
さすがにもう少し大きくなれば変わるかなと思っていましたが……今でも変わりません。
車から降りなければいけないときも、DVDを観たい一心でミサちゃんの声掛けを無視していました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
