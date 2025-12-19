２０２５年は世相を反映して、注文が殺到している商品もあるようです。



１２月末の期限を前に、ふるさと納税の申し込みがピークを迎えています。



ことし人気となっている返礼品は、どのようなものがあるのでしょうか？



次々と箱詰めされていく別海産ホタテの昆布巻きや、ホッキガイが入ったおこわ。



工場で箱詰めされているのは、別海町のふるさと納税の返礼品です。



正月に解凍してオホーツクの海と山の幸を味わえると、ここ２～３年注目が集まっているこの返礼品。





これまでで最も多い、２８００件以上の注文が入っているといいます。（別海町 総合政策部 松本博史部長）「それぞれ全部の食材を用意しなければいけないので、事業者と（連携しながら）協力しながら作っています」大忙しのワケー。年収などによって控除の上限額が決まるふるさと納税ですが、年収がより細かく把握できる１２月は、毎年「駆け込み」が起きる月なのです。旭川市の米農家では。（川添農園 川添宏明代表）「無洗米の真空パックの商品になります」ここで作っているのは、返礼品のななつぼしです。旭川市では、米の返礼品の注文が去年に比べて、２．５倍に増加。コメ価格高騰の影響とみられ、こちらの農園では配送のピークを迎え、１日中対応に追われていました。（旭川市 行政改革課 上田淳平さん）「最近のお米の不安定さや在庫不足の影響で、半年先、１年先も安定的に確保したいという、消費者の心理が現れている結果かなと思います」ことしのトレンドは何なのでしょうか？ふるさと納税のサイトを手掛ける会社に聞いてみました。（さとふる 坂上実来子さん）「２０２５年は、生活応援とプチ贅沢の二極化ということで”メリハリ消費”といったところが、顕著に現れているというふうに考えております。ちょっと物価高疲れといったところで、非日常を味わえるお礼品も上位に入ったというふうに考えております」およそ１１万件の返礼品から選ばれた、ことしの道内のふるさと納税のランキングです。１番人気は紋別産のホタテ。サイズが不ぞろいなどの訳ありで、価格がお得なのが人気のポイントだといいます。一方、２位に白糠町のエンペラーサーモンが入り、富良野市のメロンが６位になるなど、ちょっとした贅沢を味わえる商品も、同時に人気になっているといいます。（さとふる 坂上実来子さん）「ポイント付与規制を受けまして、例年よりも９月までに寄付を済まされた方が、多くいらっしゃいます。年末に追加で寄付をされる際には、ぜひご自身の控除上限額を改めてご確認いただいてから、寄付をいただくことが大切かと思います」物価高をうまく乗り切る１つの方法として、ふるさと納税を活用してみてはいかがでしょうか？