12·î19Æü¡¢¿·³ã¸©·Ù¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤¬Æ±Î½¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19ÆüÉÕ¤±¤Ç²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î·ÙÉôÊä¤Ï10·î1Æü¤È2Æü¤Ë¿¦¾ìÆâ¤ÇÆ±Î½¤ÎÈï³²¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÕ¶á¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ°Ò³Å¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï19ÆüÉÕ¤±¤Ç¤³¤Î·ÙÉôÊä¤ò¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£
·ÙÉôÊä¤Ï¡¢Èï³²¿¦°÷¤ËÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤Ã¤«¤é¤Ê¡¢»à¤Í¡¢¼«»¦¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Æºº¼¼¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÙÉôÊä¤Ï»ö¼Â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤ÎÀ¶¿åÊ¸¹¨¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ëÈó°ã»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÜºº¡¦Ä´ºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¾å¤Ç¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¿¦Ì³ÎÑÍý¶µÍÜ¤Î¹¹¤Ê¤ë¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
