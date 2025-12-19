俳優の北川景子さん（39）が、“貴婦人姿”で自身が出演する不動産事業社の新CM発表会に登場。家族との年末年始の過ごし方を明かしました。

貴婦人姿での登場に北川さんは、「（CMで共演する）トラに負けないような、こういった豪華な衣装にしていただきました」と挨拶。

イベントでは、2025年も残りわずかということで、今年の目標の達成度を聞かれると、「ずーっと、いつか主演で映画賞をいただきたいなと思って、頑張ってきてたんですけど、今年は2つもいただくことができて、トロフィーをいただいて家に持ち帰ったり、事務所のみんなに見せたりすることができたのがすごくうれしかったなと思います」と明かしました。

また、年末年始の過ごし方については、「年末年始に長期でどこかに泊まりに行ったりとか、基本はなくて。子どもたちを連れて近所の公園をはしごしたりとか、特に何もしないというか、家族だけで過ごすのが案外（多くて）。普段結構忙しくしてるので、特に夫（DAIGOさん）もだけれども、家族で過ごす時間が楽しいという感じだと思います」と話しました。

北川景子さんが登場したのは『森トラスト初CM発表会』です。

（12月19日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）