¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ÈÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¡×¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Î°ÛÃ¼»ù¡ÉÃöµï°¡Èþ¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÃöµï°¡Èþ¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖCLASSIC¡ßROCK Christmas Night¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ç¥í¥Ã¥¯¡¦¥á¥¿¥ë·Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°¡¦¸åÈ¾¤ÎÆóÉô¹½À®¤ÇÅ¸³«¡£Á°È¾¤ÏËÜ¶È¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Ï¡Ö¼ç¤è¡¢¿Í¤ÎË¾¤ß¤Î´î¤Ó¤è¡×¤ä¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¡Ö¥¢¥ô¥§¡¦¥Þ¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶Ê¤Ç¹½À®¡£
¤À¤¬¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ÈºÇ¸å¤Ï°Ëâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¡Ö¥«¥×¥ê¥¹Âè24ÈÖ¡×¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤ò¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖÅö»þ¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï¥í¥Ã¥¯¡¦¥á¥¿¥ë·Ï¥Ñ¡¼¥È¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤Î¤ª¤Î¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢X JAPAN¡Ö¹È¡×¡¢LUNA SEA¡ÖROSIER¡×¤ä¡¢LOUDNESS¤Î¡ÖS.D.I¡×¡ÖSO LONELY¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤âLOUDNESS¤Î¡ÖCRAZY DOCTOR¡×¤âÈäÏª¤·¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëLOUDNESS¤«¤é·×3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ÈÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤â¹Ô¤¤¡ÖÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û