DirectX 12¤¬10¼þÇ¯¡£¥á¥Ã¥·¥å¥·¥§¡¼¥À¡¼¡¢¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¢DirectStorage¼ÂÁõ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ø

ÊÆMicrosoft¤Ï12·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÉÁ²èAPI¤ÎDirectX 12¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò³«È¯¼Ô¥Ö¥í¥°¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
DirectX 12¤Ï¡¢GDC 2014¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2015Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Windows´Ä¶¸þ¤±¤ÎÉÁ²èAPI¡£Windows 10¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÉÁ²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØAshes of the Singularity¡Ù¤Ê¤É¤¬ºÇ½é´ü¤ÎºÎÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎDirectX 11¤¬¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Åö»þ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËDirectX 12¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ä¥Ø¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆºÎÍÑ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤â2018Ç¯¤«¤é¤½¤ÎÊâ¤ß¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢Microsoft¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢DirectX 12¤òDirectX 12 Ultimate¤È¤·¤Æ¶¯²½¤·¤¿¡£NVIDIA¤¬RTX 20¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤ÆAIµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¡¢RT¥³¥¢¤ÎÅý¹ç¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£DirectX Raytracing¤òÄêµÁ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¥ì¥¤¥È¥ìÉÁ²è¤Î°ìÈÌ²½¤â¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢DirectX 12 Ultimate¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÉÊ¼Á¡¦ÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Xbox¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ßµ¡Ç½¡ÖDirectStorage¡×¤âÆ³Æþ¡£¡ÖWork Graphs¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆGPU¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤òCPU¤«¤é³«Êü¤·¡¢GPU¥Ù¥ó¥À¡¼³Æ¼Ò¤ÎÄ¶²òÁüµ¡Ç½¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖAutoSR¡×¤âÅ¸³«Ãæ¡£²Ã¤¨¤Æº£¸åÆ³Æþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCooperative Vectors¡×¤¬¤¢¤ë¡£NVIDIA¤¬RTX 50¤ÎÅ¸³«»þ¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÃé¼ÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¿äÏÀÀÇ½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
DirectX12¤Î¿·µ¡Ç½¤ÏOS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤éÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òAgility SDK¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÆâÊñ¤µ¤ì¤ëShader Model 6.9¤Ç¤ÏOMM (Opacity Micromaps) ¡¢SER (Shader Execution Reordering) ¤Ê¤ÉNVIDIA¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢AI¸þ¤±¤Î¹ÔÎó·×»»µ¡Ç½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£
