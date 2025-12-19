ヒカル、進撃のノアと離婚「僕が自分勝手に生きた結果…弁解の余地はない」
YouTuberのヒカルが19日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、実業家・進撃のノアとの離婚を発表した。
ヒカルは進撃のノアとともに出演。「まず、結論から言いますと、離婚しました」と発表し、「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました。本当にリアルに僕が自分勝手に生きた結果、こうなっているので、弁解の余地はない」と伝えた。
そして、「0日婚をしたときも僕が勢いで、YouTubeのためなのか、自分がそのとき結婚したかったからなのかとか、いろんな感情はあったんですけど、結果0日婚しようと言って、その瞬間は真剣に思っている部分もあったんで、それを伝えてノアも了承してくれて結婚に至ったんですけど、その気持ちが僕の中でぶれていって、0日婚したときの気持ちと1カ月後、2カ月後の気持ちは全然別物で、最終的にオープンマリッジに至ったり」と説明した。
2人は今年5月に結婚。その後、配偶者以外の相手との恋愛関係や性的関係を認め合う「オープンマリッジ」を宣言して話題を呼んでいた。
