TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó¤È±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë20ºÐ¤ÇÝ°ºä46¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿Ä¹ßÀ¤µ¤ó¤¬¡¢Â´¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä¹ßÀ¡Ö¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×
Ä¹ßÀ¡§»ä¤¬20ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡Ä¡Ä¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
±Æ»³¡§Á´Éô¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÊý¤ÈÉÕ¤±Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
Ä¹ßÀ¡§¤½¤¦¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤»¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¸«¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
±Æ»³¡§ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ë¡ª
Ä¹ßÀ¡§Ê¬¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡©
±Æ»³¡§»ä¤Ï¡¢¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡È¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó»ä°Ê¾å¤ËÇº¤ß¤´¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤â¹â¤¤¤«¤é¡£
Ä¹ßÀ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡È¤¹¤´¤¯Áá¤¯¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
±Æ»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
Ä¹ßÀ¡§¤â¤¦¤¢¤È2Ç¯¤¯¤é¤¤Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¡¢²¿¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¼êÊü¤·¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¦¡£¤Þ¤À¡¢¤½¤Î»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«²æ¤È¤Î³ëÆ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£
±Æ»³¡§¤½¤Ã¤«¤¢¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤È¤«¤Ï¡¢¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÇØÉé¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¡È·ë²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡È³Ú¤·¤à¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆó¤Î¼¡¡¢»°¤Î¼¡¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¦¤è¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
º¸¤«¤é¡§±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤µ¤ó
