10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖFM EVA 30.0¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 22:30¡Á22:55¡Ë¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤­¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°½ÇÈ¥ì¥¤Ìò¡¦ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥á¡¼¥ë¾Ò²ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ÁÌä¥á¡¼¥ë¤ËÎÓ¸¶¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç´ë²è¡Ö·î1¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026¡×¤ÎÂè3ÃÆ¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÎ®¤ì¤¿ÎÓ¸¶¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó



¢¡ÎÓ¸¶¡Ö¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¡×

¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö·î1¥¨¥ô¥¡¡Ø¡§½ø¡Ù¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª ¥Ú¥ó¥Ú¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤­¤·¤á¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¸¶¤µ¤ó¤ÎËÁÆ¬¥³¥á¥ó¥È¤â³Ú¤·¤¯ÇÒÄ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊAAA¡Ë¥ô¥ó¥À¡¼¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§ÇË¡Ù¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§Q¡Ù¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤È¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×

ÎÓ¸¶¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡Ø¡§½ø¡Ù¤ÇËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤Þ¤¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤¬¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¡¢¡ÊÄö¡Ë¥æ¥¤¤µ¤ó¡¢½é¹æµ¡¡¢¥ô¥ó¥À¡¼¡Ê¤ÎÀ¼¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡Ø¡§½ø¡Ù¤Ï¡Ø¡§½ø¡Ù¤À¤«¤é¤Í¡¢¤½¤³¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¤À¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Èá¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£

¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¸ø¼°¤µ¤ó¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Ñ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡ÄÎã¤¨¤Ð¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡»¡»¤¬»à¤Ì¤è¡×¡Ö¡»¡»¤¬¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï´°Á´¤Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥ô¥ó¥À¡¼¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£

¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¡ª ÎÓ¸¶¤µ¤ó¥Í¥¿¥Ð¥ì¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤ÆÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤ò²ÃÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆ°¤¯¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤¢¤Î¿Æ»Ò¤Î³Î¼¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ´Ñ¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤³¤¬Æþ¸ý¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

----------------------------------------------------
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¤Ï¡¢Amazon Music¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÊüÁ÷¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤àÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®¡§https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------

¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§FM EVA 30.0
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 22:30¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/fmeva30/ https://www.tfm.co.jp/fmeva30/

³°Éô¥µ¥¤¥È

´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë