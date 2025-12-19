植田総裁会見きっかけに円売り強まる、ドル円１５７円台前半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、植田日銀総裁会見をきっかけに円売りが強まっている。日銀利上げが市場に織り込み済みだったことに加えて、植田日銀総裁が会見で中立金利下限までに距離があるとしつつも、次回利上げについて明言しなかったことが円売りを強めた。一気に円キャリー取引が再燃している。ドル円は157円の大台に乗せた。ユーロ円は184円台に乗せてユーロ導入以降の最高値を記録。ポンド円も210円の節目を突破して2008年以来の高値水準となった。記録ずくめの円相場と比較するとドル相場は蚊帳の外だ。ユーロドルは1.17台前半でやや上値重く推移。ポンドドルは1.33台後半と前日ＮＹ終値付近での揉み合いに終始している。この日はＥＣＢ当局者の発言も相次いだが、概ね現状維持を肯定する論調にとどまり、相場に影響を与えなかった。



ドル円は157円台前半での取引。東京朝方の155.50付近を安値に、終日買われている。東京市場では日銀が予想通りの利上げを発表、材料出尽くし感もあってやや円安に動いた。156円台前半で植田日銀総裁会見を迎えた。総裁は中立金利には距離があるとしつつも、次回利上げについての具体的な言及はなかった。市場は一気に円売りを進め、ロンドン時間には157.40付近まで高値を伸ばしている。



ユーロドルは1.17台前半での取引。1.1703から1.1729までの狭いレンジでやや上値重く推移している。ユーロ円はドル円とともに円安進行。東京早朝の182.25付近を安値に、ロンドン時間には高値を184.36付近に伸ばしている。ユーロ導入以降の最高値を記録している。対ポンドではややユーロ売りの動きだが、足元では一服している。この日は昨日のＥＣＢ理事会を通過して多くのＥＣＢ当局者発言が報じられているが、概ね当面の金利据え置きを肯定する論調にとどまった。



ポンドドルは1.33台後半での取引。これまでのレンジは1.3363から1.3388までと限定的な動き。ポンド円はドル円とともに上伸。東京朝方の208.06付近を安値に終日買われている。ロンドン時間には高値を210.60付近に伸ばしており、2008年以来の高値水準となった。ユーロポンドは0.8750から0.8763までの狭いレンジで推移。ややユーロ売り・ポンド買いも足元では動き一服。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

