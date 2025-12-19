本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/19
EUR/USD
1.1600（14.0億ユーロ）
1.1615（6.73億ユーロ）
1.1625（10.0億ユーロ）
1.1650（20.0億ユーロ）
1.1675（8.90億ユーロ）
1.1700（21.0億ユーロ）
1.1720（10.0億ユーロ）
1.1750（25.0億ユーロ）
1.1775（5.55億ユーロ）
1.1780（6.93億ユーロ）
1.1785（5.79億ユーロ）
1.1790（12.1億ユーロ）
1.1800（8.53億ユーロ）
1.1810（8.36億ユーロ）
1.1820（11.1億ユーロ）
1.1850（6.24億ユーロ）
1.1875（8.19億ユーロ）
1.1900（26.0億ユーロ）
USD/JPY
153.00（33.0億ドル）
153.50（19.3億ドル）
154.00（14.3億ドル）
154.50（10.2億ドル）
155.00（16.1億ドル）
155.50（7.09億ドル）
156.00（16.7億ドル）
157.00（11.0億ドル）
158.00（22.9億ドル）
GBP/USD
1.3200(9.39億ポンド)
ユーロドルは現在水準に近い1.1700を軸に1.1600から1.1900に至るまで幅広く分布、ドル円は157.00が近い設定水準で153.00から158.00までの範囲に分布、ポンドドルは1.3200と下方水準の設定が観測される
