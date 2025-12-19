»ÔÈÎÎà»÷Ìô¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¡¢Ìô²Á¤Î£´Ê¬¤Î£±¤Ç¼«°Ý¹ç°Õ¡Ä¼¾ÉÛÌô¤ä°ßÄ²Ìô¤Ê¤É£±£±£°£°ÉÊÌÜÂÐ¾Ý
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï£±£¹Æü¡¢»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤ä¸ú²Ì¤¬»÷¤ë¡Ö£Ï£Ô£ÃÎà»÷Ìô¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½ä¤ê¡¢¼¾ÉÛÌô¤ä°ßÄ²Ìô¤Ê¤ÉÌó£±£±£°£°ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÌôºÞ²Á³Ê¤Î£´Ê¬¤Î£±¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤ò´µ¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢£±¡Á£³³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇºÑ¤à¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÌô¤Î²Á³Ê¤Î£´Ê¬¤Î£±Ê¬¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤È¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£¼«Ì±¤Î¾®ÎÓ¡¢°Ý¿·¤ÎºØÆ£Î¾À¯Ä´²ñÄ¹¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¹ç°Õ½ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤äÆñÉÂ´µ¼Ô¤é¤Ø¤ÎÇÛÎ¸Á¼ÃÖ¤Î¸¡Æ¤¤òÌÀµ¤·¤¿¡££²£°£²£·Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¤Î³ÈÂç¤äÉéÃ´¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¡Ê¸åÈ¯Ìô¡Ë¤Î¤¢¤ëÀèÈ¯Ìô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Ìó£±£¸£¸£°²¯±ß¤Î°åÎÅÈñºï¸º¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÅö½é¡¢Ìó£·£°£°£°ÉÊÌÜ¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë£Ï£Ô£ÃÎà»÷ÌôÁ´¤Æ¤òÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÉô¤ÇÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£