ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¡¡ÖÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡×¤Î¶ìÇº¡¢³ëÆ£ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnow¡¡Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦30¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú3»þ´ÖSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎSnow¡¡Man¤È¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÉÍºê¤¬¡Ö¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖASAYAN¡Ê¥¢¥µ¥ä¥ó¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤Æ¡£¥Ù¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÎVIPÀÊ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡×¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖµÞ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë²¿¥«·î¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡¢3¥«·î¤Î¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎÉ±¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î²óÁÛ¡£¡Ö¡Ê±§Â¿ÅÄ¡Ë¥Ò¥«¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ê°Â¼¼¡ËÆàÈþ·Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤É¤ì¤À¤±¿²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¡×¤Ç¡ÈÆ±»Ö¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÎÉ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¿´¤ÏÀäÂÐ¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥ó¥¹¤¬À¨¤¤¾å¼ê¤Ç¤È¤«¡¢MISIA¤µ¤ó¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¥ë¤¬À¨¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£