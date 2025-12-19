グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が19日、自身のインスタグラムを更新。雑誌掲載のビキニ水着ショットを投稿した。

「お知らせ」とし、「本日12／19（金）発売の講談社『FRIDAY』にて年末年始スペシャル号の表紙・巻頭を、あおまおペアで飾らせていただきました」とつづって、同じ所属事務所モデル溝端葵（24）とのツーショット写真を公開。睫遒惑髻溝端は黒のビキニ水着を着用し、2人で体を寄せあって笑顔を見せた。

表紙写真では睫遒ピンク、溝端が水色のビキニ水着姿で白肌を露出。「年末年始をまたぐスペシャル合併号です！嬉しい！！ あおいっちとの念願の2人表紙みんなに早く言いたくてうずうずしてたよ 絶対ゲットしてね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「セクシースタイルビキニ美女」「可愛い過ぎるしセクシー過ぎる」「ツーショット可愛いすぎ」「タワワ4つ」「すごい迫力」「たまらん」などのコメントが寄せられた。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ、Gカップ。