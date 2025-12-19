BE:FIRST¡¢¡ÈÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2025Ç¯¡¡À¤³¦¿Ê½Ð¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡BE:FIRST¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¦¥Õ¥§ー¥º¡É¤«¤é¡ÈÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¡É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£³Ú¶Ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¡¢³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â°ìÊâ¹â¤ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛBE:FIRST¡¢¡ÈÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÌö¿Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡¤Þ¤º¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BE:FIRST¤Ï2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡É¡Ù¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯4·î22Æü¤«¤é¤Ï½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼þ¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÓÃæ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢·Ç¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦¿Ê½Ð¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ò½ä¤ë»þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤Ê¤¦°ìÊý¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤1Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÈBESTY¡É vol.2-¡Ù¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎBESTY¡ÊBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£²Æ¤Ë¤Ï¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¡¢¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ëº£Ç¯¤â°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢²Æ¤äÅß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÆÃÈÖ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î31Æü¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤â4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ûー¥à¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤âBE:FIRST¤Î³èÌö¤Ë°ìÌöÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËBE:FIRST¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¹¤á¤Æ¤¤¿¡£6th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖSailing¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØSPECIAL EDITED VERSION ¡ÖONE PIECE¡×µû¿ÍÅçÊÔ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£¡ØONE PIECE¡Ù¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤BE:FIRST¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£7th¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤À¡£Â¾¤Ë¤â8th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¶õ¡×¤¬¡ØÂè92²óNHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢10·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖStare In Wonder¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥À¥ó¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ëÄ°¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢BE:FIRST¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢BE:FIRST¤Î³Ú¶Ê¤¬¸ÂÄêÅª¤ËÄ°¤«¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢10·î29Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤é¤Î³Ú¶Ê¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥êー¥É¶Ê¤ÇThe Jackson 5¤Î¡ÖI Want You Back¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¤è¤êÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥êー¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¿ÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂ¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢Ãå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢BE:FIRST¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊBE:FIRST¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍèÇ¯¤âÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï5·î16Æü¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£2026Ç¯¤ÎBE:FIRST¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë