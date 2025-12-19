Cloudy¡¢¥¥Î¥·¥¿¥Ï¥ë¥È¤¬Àµ¼°²ÃÆþ¡¡¿·¶Ê¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÎÄê¤ò¡×MV¸ø³«
¡¡Cloudy¤¬¡¢¥¥Î¥·¥¿¥Ï¥ë¥È¡ÊGt.¡Ë¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Î¥·¥¿¤Ïº£½Õ¤è¤ê¥µ¥Ýー¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀµ¼°²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØRO JACK¡ÙÍ¥¾¡ÆÃÅµ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÎÄê¤ò¡×¤ÎMV¤¬¡¢12·î20Æü20»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¿¼ÄÅ¾»ÏÂ¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤ÎCloudy¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Cloudy¤Ï¡¢12·î30Æü¤Ë¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡Ørockin¡Çon presents COUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë