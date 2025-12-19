ÂæËÌ¤ÇÌµº¹ÊÌ½±·â¡¡9¿Í¤±¤¬¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÅ¾Íî¤«¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ÎÂæËÌ±Ø¤äÃæ»³±ØÉÕ¶á¤Ç19Æü¸á¸å¡¢ÃË¤¬È¯±ìÃÆ¤òÅê¤Æ¤¤·¤¿¤êÄÌ¹Ô¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£9¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤¦¤Á4¿Í¤Ï½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
Æ±ÆüÌë¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³±ØÉÕ¶á¤Î¥Ó¥ë¤«¤éÄÆÍî¤·¤¿¡£¼«»¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤ÏÂæËÌ¥á¥È¥íÂæËÌ±ØM7½Ð¸ý¶á¤¯¤ÇÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤Î1¿Í¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½Å½ý¡¢ÊÌ¤Î1¿Í¤ËµÛÆþÀÂ»½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£ÃË¤ÏÃæ»³±ØÉÕ¶á¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë7¿Í¤ò½±¤¤Éé½ý¤µ¤»¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¢Î·úË®¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
Æ±ÆüÌë¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¾ÕËü°Â¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¤¢¤ó¡ËÂæËÌ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³±ØÉÕ¶á¤Î¥Ó¥ë¤«¤éÄÆÍî¤·¤¿¡£¼«»¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤ÏÂæËÌ¥á¥È¥íÂæËÌ±ØM7½Ð¸ý¶á¤¯¤ÇÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤Î1¿Í¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½Å½ý¡¢ÊÌ¤Î1¿Í¤ËµÛÆþÀÂ»½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£ÃË¤ÏÃæ»³±ØÉÕ¶á¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë7¿Í¤ò½±¤¤Éé½ý¤µ¤»¤¿¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¢Î·úË®¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë