紫 今、新曲「天獄と地獄」MVでCLAN QUEEN yowaと共演！監督はCLAN QUEEN マイが担当

紫 今が、12月10日にリリースした最新曲「天獄と地極」のMVを公開した。

■“天獄”と“地極”に化けた紫 今とyowaが登場

「天獄と地極」は、CLAN QUEENのyowaをフィーチャリングに迎えた楽曲で、MVの監督はCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが担当。

そして、MVには紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加したyowaも出演。“天獄”と“地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブな作品となっている。

紫 今は12月20日に『MERRY ROCK PARADE 2025』、12月28日に『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に出演。2026年1月から放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマを、新曲「メンタルレンタル」で務めることも決定している。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「天獄と地極」

