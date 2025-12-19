紫 今、新曲「天獄と地獄」MVでCLAN QUEEN yowaと共演！監督はCLAN QUEEN マイが担当
紫 今が、12月10日にリリースした最新曲「天獄と地極」のMVを公開した。
■“天獄”と“地極”に化けた紫 今とyowaが登場
「天獄と地極」は、CLAN QUEENのyowaをフィーチャリングに迎えた楽曲で、MVの監督はCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが担当。
そして、MVには紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加したyowaも出演。“天獄”と“地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブな作品となっている。
紫 今は12月20日に『MERRY ROCK PARADE 2025』、12月28日に『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に出演。2026年1月から放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマを、新曲「メンタルレンタル」で務めることも決定している。
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「天獄と地極」
