　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の4万9930円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9507.21円に対しては422.79円高。出来高は4801枚となっている。

　TOPIX先物期近は3408ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49930　　　　　+370　　　　4801
日経225mini 　　　　　　 49925　　　　　+375　　　 91634
TOPIX先物 　　　　　　　　3408　　　　　 +23　　　　6476
JPX日経400先物　　　　　 30740　　　　　+180　　　　 358
グロース指数先物　　　　　 651　　　　　　+5　　　　 329
東証REIT指数先物　　売買不成立

