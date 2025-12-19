日経225先物：19日22時＝370円高、4万9930円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の4万9930円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9507.21円に対しては422.79円高。出来高は4801枚となっている。
TOPIX先物期近は3408ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49930 +370 4801
日経225mini 49925 +375 91634
TOPIX先物 3408 +23 6476
JPX日経400先物 30740 +180 358
グロース指数先物 651 +5 329
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3408ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49930 +370 4801
日経225mini 49925 +375 91634
TOPIX先物 3408 +23 6476
JPX日経400先物 30740 +180 358
グロース指数先物 651 +5 329
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース