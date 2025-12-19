美容神ゆりちゃん的ベスコス2025
まずはスキンケアから！
今年も、去年から引き続きツヤ肌に取り憑かれていたワタシはツヤ肌づくりに頼もしいアイテム収集に勤しんで致死量のスキンケアを試したのですが、中でもぶっささりだったもの！
【ベストスキンケア１】 LAVIEN/シカエリクサーインセンティブセラム
ラグジュアリー韓国コスメ「LAVIEN」のプチプラシリーズとして今年登場した「シカエリクサー」ライン。独自の浸透技術で、CICA＝サッパリ！のイメージを軽々と覆してきた水分チャージ力がとんでもないセラムでした。使った瞬間、肌の内側が一気に水分に満たされて透明感がグン！と上がる逸品で、肌ツヤキープのために1番大切とも言える【肌の水分量を上げること】に特化したシリーズなので、とくに乾燥肌の方、インナードライの方には是非一度試していただきたいキモチです！
【ベストスキンケア2】ongredients/ スキンバリアカーミングマスク
間違いなく今年1番リピ買いしたパックisコチラ！韓国のヘアメイクさんの間でバズった乳液をそのままパックに閉じ込めたアイテムで、剥がした後はまるで剥き卵のようなツルンっとしたツヤ肌になって二度見！朝のメイク前に仕込むとツヤツヤでメイクのりが抜群によくなるのでオススメです。最近、日本にも上陸してプレゼントにも喜ばれるので常にストックしています〜！
今年もプチプラなのに優秀な韓国コスメを沢山試しましたがとくに感動したアイテムはこの2つ
【ベストコスメ1】 CLIO/リップチークタップ100
ツヤ肌好き人類はゼッタイに買うべきチークです。一塗りで、もとからツヤ肌ですけど？とドヤ顔したくなるような内側からジュワッと染まるツヤがレベチ。色もちもよく、赤ちゃんのほっぺのようなベビーピンクがどんなメイクにも合わせやすいのも優秀ポイント。つけていると必ずどこの？と聞かれるので今年一年周りにも沢山布教したチークですw
【ベストコスメ2】ウォンジョンヨ/アイドールスリムマスカラ
マスカラ迷子is over！
ボリュームは欲しいけどダマになりたくない
ロングになりたいけど落ちやすいマスカラは嫌
そんなわがままを叶えてくれるまさにアイドルマスカラ︎。
まつ毛一本いっぽんが天まで届くんか？というくらいグインっと伸びるのに時間が経ってもヨレない＆フサフサにボリュームを出してくれるのにダマにならない天才マスカラです。是非お試しあれ！
そして最後はインナーケア編！
今年は自律神経警察をしていたので（自律神経警察の詳細はインスタやYouTube参照w）シンジラレナイ数のインナーケアを色々試しましたが、中でもお値段以上！と感動したアイテムがコチラ！
【ベストインナーケア1】ワカサプリ/ビタミンC2000
肌治安や免疫力upのために毎日欠かさず摂取しているサプリisビタミンCなのですが、ワカサプリの体感が本当に分かりやすくて感激しました。朝と夜に1包ずつ飲んでいるのですが、寝起きの体の軽さがダンチに良くなってビックリコキマロ。味はすっぺぇのですが、水や乳酸菌飲料と一緒にクイっと飲むのがBYY流。体内で生成できない＆毎日消費してしまうビタミンCは積極的に取りたい栄養素の1つなので、風邪をひきやすい冬こそ是非試してみてほしいです！
【ベストインナーケア2】MAROCELL/バビノーラ
コチラはもはやインナーケアというかシンプルに美味しいグラノーラですw韓国で有名なモッパンYouTuberヒーバップさんが監修したグラノーラで今年待望の日本発売を果たしました。兎に角今までのグラノーラの概念を覆す、唐揚げ並なデカさとwザクザク食感＆香ばしい美味しさ、そしてグルテンフリーという唯一無二さ！トッピングだけじゃなく小腹が減ったときヘルシーおやつにピッタリなので（一度食べると止まらなくなるので注意ありw）是非一度食べてみてほしいです！MAJIDE後悔させません！
いかがでしたでしょうか？久々に文字で語るのも楽しくてつい長ったらしくなってしまいましたが読んでくださった皆様カムサハムニダ︎！22日に発売の『美的』最新号では美的リーダーズの25年ベスコス企画も合わせて読んでもらえたらうれしいです！また来年もたくさんのスキンケアやコスメを試して、良いアイテムをシェアハピしていきます！良いお年をお迎えくださいませ☆