¤É¤¦¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¸ÞÎØÂåÉ½Áè¤¤¡¡£Ó£Ð¼ó°ÌºäËÜ¡¢£³°ÌÃæ°æ¡¢£´°ÌÀéÍÕ¤ÎÍ¥°ÌÆ°¤«¤º¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤ÇÁª¹Í³°¤Î£±£·ºÐÅçÅÄµÕÅ¾£Ö¤Ê¤é¡©
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£·£¹¡¦£´£³ÅÀ¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥é¥¹¥ÈÁ´ÆüËÜ¤Ç£µÏ¢ÇÆ¤Ç¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¸ÞÎØÁª¹Í³°¤Ê¤¬¤é¤â½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤Ï£É£Ó£ÕÈó¸øÇ§Âç²ñ¤Î¤¿¤á»²¹ÍµÏ¿¤Ê¤¬¤éº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤âÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë£·£¹¡¦£³£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤È£°¡¦£±ÅÀº¹¤Î£²°Ì¡££Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£²°Ì¤Ç½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤êÍÎÏ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬£·£·¡¦£µ£°ÅÀ¤Ç£³°Ì¡£½é¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤òÁÀ¤¦ÀéÍÕÉ´²»¡Ê£²£°¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£·£´¡¦£¶£°ÅÀ¤Ç£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÁª¹Í³°¤Î£±£¶ºÐ¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¡Ê£±£¶¡Ë¡áÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡á¤¬£·£³¡¦£²£°ÅÀ¤Ç£µ°Ì¡¢µÕÅ¾¸ÞÎØ¤òÁÀ¤¦ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê£²£³¡Ë¡á»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡á¤Ï£·£±¡¦£³£¶ÅÀ¤Ç£¶°Ì¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤Î¤«¤«¤ëÈõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Î¥¨¥Ó¥¢¡á¤Ï£¶£¹¡¦£´£·ÅÀ¤Ç£¸°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾å°Ì£²¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿ºäËÜ¤ÈÃæ°æ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¾å°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢º£µ¨£Ç£Ð£²¾¡¤Ê¤É¹¥À®ÀÓ¤ÎÀéÍÕ¤â£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤³¤Î£³¿Í¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï°ìÈ¯ÆâÄê¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤À®ÀÓ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤«¡£ÅÏÊÕ¤ÏÀéÍÕ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¤Ï¾å¤ê¤¿¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò£²ËÜÅêÆþÍ½Äê¡£ÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¸ÞÎØÁª¹Í³°¤ÎÅçÅÄ¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈ¯ÆâÄê¼Ô¤Ï¤Ê¤·¡£Á´ÆüËÜ£²¡¢£³°Ì¡¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¡ÊÃæ°æ¤ÈºäËÜ¡Ë¡¢£É£Ó£Õ¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¾å°Ì£³¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¤Þ¤º£±Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£»Ä¤ê¤Î£²¿Í¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢£É£Ó£ÕÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì£³¿Í¡ÊºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Î¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì£³¿Í¡ÊÃæ°æ¡¢ºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¡¢¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¶¯²½Éô¤¬»ØÄê¤·¤¿¹ñÆâ¶¥µ»²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹çÆÀÅÀ¤ÎºÇ¤â¹â¤¤£²»î¹ç¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¾å°Ì£³¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¤¬ÂçÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í
¡¡ÃË½÷¤È¤âÏÈ¤Ï£³¤Ä¡£Á´ÆüËÜÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¡££²¿ÍÌÜ¤ÏÁ´ÆüËÜ£²¡¢£³°Ì¡¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¡ÊÃË»Ò¤Ï¸°»³¤Èº´Æ£¡¢½÷»Ò¤ÏÃæ°æ¤ÈºäËÜ¡Ë¡¢Á´ÆüËÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¸øÇ§¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î¾å°Ì£³¿Í¤«¤éÁª¤Ö¡££³¿ÍÌÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì£³¿Í¤Ê¤É¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£½÷»Ò¤ÎÅçÅÄËã±û¤ÈÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¸ÞÎØ½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯ÂÐ¾Ý³°¡£