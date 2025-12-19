ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¶Ã¤¤Î¡ÈÀßÈ÷¡É¤ò¹ðÇò¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ªÄ¹ÃË¡õ¼¡ÃË¤é¤È¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¡¡TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÉÍºê¤ÈSnow Man¤¬Ì´¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¤Îµï¼ò²°¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¡×¡Ö»Ò¤É¤â»ö¾ð¡×¡Ö¿©À¸³è¡×¤Ê¤É¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÍºê¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÉÍºê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¥¸¥à¤ò¡ÄÇã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç¤¤µ¤Ï£³¡Á£´¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¤¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«Âð¤Î»äÍÃÏ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡Ë°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ªÄ¹ÃË¡õ¼¡ÃË¤é¤È¤Î¡È²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¡¡TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÉÍºê¤ÈSnow Man¤¬Ì´¤Î½éÂÐÌÌ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¤Îµï¼ò²°¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¡£¡Ö²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¡×¡Ö»Ò¤É¤â»ö¾ð¡×¡Ö¿©À¸³è¡×¤Ê¤É¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÉÍºê¤Î¾×·â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÉÍºê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¥¸¥à¤ò¡ÄÇã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ë¤è¤ë¤ÈÂç¤¤µ¤Ï£³¡Á£´¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¤¤¤¤Î¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«Âð¤Î»äÍÃÏ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡Ë°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡